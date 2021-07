Zaživelo Digitalno središče Slovenije

Ljubljana, 9. julija - V ljubljanskem BTC so danes odprli Digitalno središče Slovenije, ki bo v času slovenskega predsedovanja Svetu EU namenjeno med drugim povezovanju slovenskih podjetij in institucij ter njihovim predstavitvam v tujini. V šestih mesecih se bodo na 80 dogodkih osredotočili na šest področij, povezanih z digitalizacijo in zelenim prehodom.