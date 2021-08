Delo o posledicah pomanjkanja čipov (12. 8.)

Ljubljana, 11. avgusta - Aljoša Črnko v komentarju Radi bi imeli, a tega ni piše o upadu prodaje osebnih vozil, kar naj bi bila posledica pomanjkanja polprevodnikov oziroma čipov v proizvodnji. Okrnjene pa so tudi zaloge najbolj izpostavljenih tehničnih izdelkov, kar je po oceni avtorja voda na mlin trgovcem in operaterjem, ki ponujajo alternativne modele in znamke.