Primorske novice o finančno-medicinskih nadzorih v domovih ostarelih (12. 8.)

Koper, 11. avgusta - Jasna Arko v komentarju Kdor preveč dela, slabo je piše o finančno-medicinskih nadzorih v domovih ostarelih, ki preverjajo primere oskrbovancev, ki so bili v lanskem drugem valu epidemije uvrščeni v najvišjo kategorijo zdravstvene nege. Kot še piše avtorica, ZZZS in odločevalci ob tem zanemarjajo druge dejavnike, ki so vplivali na boj z epidemijo.