Varšava, 10. avgusta - Na Poljskem razpada vladajoča koalicija, potem ko je premier Mateusz Morawiecki odstavil svojega podpredsednika in ministra za razvoj Jaroslawa Gowina, ki je eden od vodij koalicijskih strank. Gowin je ob tem že potrdil, da to pomeni konec zavezništva konservativnih strank in koalicije, poročajo tuje tiskovne agencije.