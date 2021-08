ZDA v prizivnem postopku kritične do britanske sodnice, ki je zavrnila izročitev Assangea

London, 11. avgusta - Odvetniki ameriške vlade so bili danes kritični do britanske sodnice, ki je januarja zavrnila izročitev ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea ZDA. Na obravnavi v prizivnem postopku so ji očitali, da ni upoštevala teže dokazov o Assangevem zdravstvenem stanju, strokovnjaku, ki je ocenil njegovo stanje, pa da je zavajal sodnico.