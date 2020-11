Pred desetimi leti objave Wikileaksovih ameriških diplomatskih depeš

New York, 27. novembra - Skupina petih velikih svetovnih časopisov je pred desetimi leti, 28. novembra 2010, začela objavljati diplomatske depeše ameriškega State Departmenta, ki jih je WikiLeaksu priskrbel ameriški vojak Bradley Manning, ki je bil po spremembi spola in imena v Chelseo Manning kasneje obsojen na 35 let zapora.