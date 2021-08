Tokio 2020 za Slovenijo najuspešnejše poletne olimpijske igre

pripravil Aljoša Žvirc

Tokio, 8. avgusta - Slovenski športniki in športnice, ki so nastopili na 32. poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, se lahko pohvalijo z največjo bero osvojenih zlatih kolajn v zgodovini samostojne države. Na Japonskem so s tremi zlatimi odličji ter po enim srebrom in bronom spisali novo poglavje uspešne slovenske športne zgodovine.