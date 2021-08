Požar Dixie postal tretji največji v zgodovini Kalifornije

San Francisco, 7. avgusta - Požar Dixie, ki trenutno divja po Kaliforniji, je postal tretji največji v zgodovini te ameriške zvezne države, saj je zajel že več kot 1750 kvadratnih kilometrov površin pri gorovju Sierra Nevada. Doslej so ga omejili le 35-odstotno. V četrtek in petek je uničil mestece Greenville, od koder so pravočasno evakuirali njegovih 800 prebivalcev.