EU zaradi migracij poklicala na pogovor beloruskega predstavnika v Bruslju

Bruselj, 5. avgusta - EU je zaradi migracijskih pritiskov iz Belorusije v sredo poklicala na pogovor beloruskega odpravnika oziroma odpravnico poslov v Bruslju. Posredovala je sporočilo velike zaskrbljenosti in jasno stališče, da je izkoriščanje migrantov in beguncev v politične namene povsem nesprejemljivo, so danes povedali v Evropski komisiji.