Na Dolžu pri Novem mestu bodo okrepili prometno varnost.

Novo mesto, 6. avgusta - Mestna občina Novo mesto je z gradbenim podjetjem CGP danes podpisala pogodbo za prenovo ceste in gradnjo pločnika v podgorjanski vasi Dolž. Gre za preozko in nevarno glavno vaško prometnico, s prenovo katere bodo okrepili prometno varnost in varnost otrok na poti v šolo, je ob podpisu poudaril predsednik krajevne skupnosti Dolž Martin Kobe.