V Gabrju pod Gorjanci bodo uredili dodatna parkirišča za pohodnike

Novo mesto, 4. marca - Mestna občina Novo mesto in gradbeno podjetje KOP Brežice sta podpisala pogodbo za gradnjo in ureditev podgorjanskega parkirišča nad vasjo Gabrje. Z naložbo želijo preprečiti zdajšnje divje parkiranje številnih pohodnikov, glede na to, da bo sodobno urejeno parkirišče namenjeno tudi avtodomom, pa še okrepiti krajevno turistično ponudbo.