Tedenski pregled - svet od 6. do 12. 8.

Ljubljana, 13. avgusta - Talibani so v bliskoviti ofenzivi zavzeli še več kot tretjino provinc in vse kaže, da bodo kmalu prevzeli oblast v večini države. Umika zahodnih sil to kljub vsemu ne bo preprečilo. Evropa je bila medtem v primežu vročinskega vala in uničujočih požarov v Sredozemlju. Krepi se tudi četrti val v pandemiji covida-19, ki ga žene različica delta.