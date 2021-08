Število prošenj za nadomestilo za brezposelne v ZDA nazadovalo na 385.000

Washington, 5. avgusta - Število novih vlog za nadomestilo za primer brezposelnosti v ZDA se je v tednu do 31. julija znižalo na 385.000, podatke za teden do 24. julija pa je ameriško ministrstvo za delo popravilo navzdol s 400.000 na 399.000. Poročilo ministrstva je uresničilo pričakovanja Wall Streeta in potrjuje okrevanje ekonomije.