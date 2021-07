Število prošenj za nadomestilo za brezposelne minuli teden v ZDA naraslo na 419.000

Washington, 22. julija - Število novih vlog za nadomestilo za primer brezposelnosti v ZDA se je v tednu do 17. julija zvišalo na 419.000, potem ko je ministrstvo za delo ZDA podatke za teden do 10. julija popravilo navzgor s 360.000 na 368.000. Poročilo je malce pretreslo borze, kjer so indeksi zavrli jutranje okrevanje.