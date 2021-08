V Drbetincih v Slovenskih goricah nov razgledni stolp

Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, 8. avgusta - Na hribu Ostragova v kraju Drbetinci danes odpirajo nov razgledni stolp. Po besedah županje občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah Darje Vudler Berlak želijo s to novo pridobitvijo ob priljubljeni pohodniški in kolesarski poti krepiti ponudbo za obiskovalce in ob njej prirejati tudi različne dogodke.