Maribor, 27. julija - Mariborska občina oživlja bolfenško cerkev na Pohorju, kjer bodo od 7. do 29. avgusta pripravili cikel koncertov Muzika na Bolfenku. Danes so prostore, kjer bodo koncerti, in spremljevalne prostore očistili in tako pripravili na dogodke. Kot je povedal mariborski župan Saša Arsenovič, si želijo območje Bolfenka dolgoročno oživiti.