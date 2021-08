Jadralki Mrak in Macarol OI v Tokiu končali na petem mestu

Tokio, 4. avgusta - Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta tekmovanje razreda 470 na olimpijskih igrah v Tokiu končali na petem mestu in sta po zaključni regati za medalje, v kateri sta bili sedmi, izgubili eno mesto (69 točk). Zlato sta osvojili Britanki Hannah Mills in Eilidh McIntyre (37 točk).