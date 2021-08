Delo o zaupanju v cepivo (4. 8.)

Ljubljana, 3. avgusta - Barbara Zrimc v komentarju Odpovedali smo kot družba in kot posamezniki piše o tem, da se je v zadnjem letu in pol pokazal padec zaupanja in delovanja za skupnost. To se kaže predvsem pri cepljenju, ki ga velik odstotek Slovencev zavrača, s tem pa se podaljšuje epidemija za celotno družbo, meni avtorica.