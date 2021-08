Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (3. 8.)

Ljubljana, 3. avgusta - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o epidemioloških razmerah pri nas, ki se poslabšujejo. Ob tem se vrstijo pozivi k čimprejšnjemu cepljenju predvsem starejših od 50 let. Poleg tega so poročale tudi o zmagi slovenske košarkaške reprezentance na Olimpijskih igrah nad Nemčijo, kar jo je popeljalo v polfinale.