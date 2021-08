Obsežen požar pri Trogirju delno pod nadzorom

Zagreb, 3. avgusta - Hrvaški gasilci se še zmeraj spopadajo z velikim požarom, ki je v ponedeljek izbruhnil pri Segetu Gornjem nedaleč od Trogirja v splitsko-dalmatinski županiji, a so ga delno le uspeli zajeziti. Do polnoči je zgorelo približno 550.000 hektarjev, večinoma makije ter nekaj borovega gozda, so danes sporočili iz operativnega gasilskega centra v Splitu.