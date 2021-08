V okolici Trogirja izbruhnil velik požar

Zagreb/Split, 2. avgusta - Najmanj pet gasilskih letal in več kot 160 gasilcev se bojuje proti velikemu požaru, ki je izbruhnil okoli poldneva v kraju Seget Donji pri Trogirju nedaleč od Splita. Požar se je hitro razširil zaradi močnega vetra. Zgorela je ena hiša, zaradi dima pa so imela težave tudi letala, ki so pristajala na splitskem letališču, poročajo hrvaški mediji.