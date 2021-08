Število smrtnih žrtev poplav v osrednji Kitajski naraslo na 302

Peking, 2. avgusta - Število smrtnih žrtev obsežnih poplav, ki so osrednjo Kitajsko prizadele prejšnji mesec, se je povzpelo na 302, še okoli 50 ljudi pa pogrešajo, so danes sporočile lokalne oblasti. Številni ljudje so prejšnji mesec ostali ujeti v predorih, podzemnih parkirnih hišah in podzemni železnici, ko je v treh dneh padlo za eno leto dežja.