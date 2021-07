Vzhod Kitajske po smrtonosnih poplavah še pod udarom tajfuna

Peking, 25. julija - Vzhod Kitajske je danes dosegel tajfun In-Fa. Zaradi tajfuna so prekinjene prometne povezave, ljudem pa so svetovali, naj ostanejo v zaprtih prostorih. O večji gmotni škodi zaenkrat ne poročajo. Tajfun je dosegel Kitajsko le nekaj dni po tistem, ko so smrtonosne poplave v osrednjem delu države po zadnjih podatkih zahtevale 63 mrtvih.