Tudi danes daljši zastoji na mejnih prehodih

Ljubljana, 1. avgusta - Na nekaterih cestah po državi in na mejnih prehodih je promet na enega prometno najbolj obremenjenih koncev tedna v poletni sezoni še naprej zgoščen. Daljši zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški in na dolenjski avtocesti pred Obrežjem proti Hrvaški.