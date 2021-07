Tudi popoldne gneča na cestah in pred mejnimi prehodi

Ljubljana, 31. julija - Promet na cestah med Avstrijo in Hrvaško je tudi popoldne močno povečan. Zastoji so pred mejnim prehodom Obrežje, pred predoroma Karavanke in Ljubelj ter na posameznih odsekih na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani. Vozniki za vstop na Hrvaško čakajo tudi več kot šest ur.