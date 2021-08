Pri sobotnem požaru v Ljubljani kaže na samovžig

Ljubljana, 1. avgusta - Prvi podatki policije o požaru, ki je v soboto zajel ljubljanski regijski center za ravnanje z odpadki na Cesti dveh cesarjev, kažejo, da je prišlo do samovžiga na delu, kjer se hranijo kosovni odpadki. Tako škoda ni nastala, prav tako ni prišlo do nevarnosti za okolje, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.