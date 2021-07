Požar na odlagališču na Cesti dveh cesarjev pogašen

Ljubljana, 31. julija - Požar, ki je danes okoli 15. ure izbruhnil v ljubljanskem regijskem centru za ravnanje z odpadki na Cesti dveh cesarjev, je pogašen, ostaja še požarna straža, so STA povedali v Gasilski brigadi Ljubljana. Državni mobilni ekološki laboratorij večjega vpliva na okolje ni izmeril.

V Zbirnem centru Barje je nekaj pred 15. uro zagorel kup kosovnih odpadkov, gorelo je na okoli 500 kvadratnih metrih površine, s požarišča se je dvigal steber temnega dima. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Ljubljana in še devet prostovoljnih gasilskih enot.

Kot je razvidno s strani Gasilske brigade Ljubljana na omrežju Facebook, je bil po okoli dveh urah požar pod nadzorom, aktivirali so tudi gradbeno mehanizacijo, ki pomaga pri prekopavanju žarišč.

Na mesto požara je prišel tudi državni mobilni ekološki laboratorij, ki izvaja meritve ozračja. Večjega vpliva na okolje niso izmerili. Zaznana je bila le povečana prisotnost trdih delcev v zraku tik ob požarišču, so zapisali gasilci, ki so prebivalcem, ki so vonjali dim, vseeno svetovali, naj preventivno zaprejo okna.

Požar so nekaj pred 19. uro pogasili, na mestu pa je ostala še ena enota in dva upravljalca gradbene mehanizacije, ki izvajajo požarno stražo.

Iz Policijske uprave Ljubljana so popoldne sporočili, da bodo policisti ogled kraja začeli predvidoma v nedeljo in da bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.