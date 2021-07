Znana peterica finalistov za 25. večernico

Maribor, 30. julija - Znani so finalisti večernice 2021, to so Barbara Gregorič Gorenc, Borut Gombač, Sebastijan Pregelj, Simona Semenič in Damijan Šinigoj. Podelitev 25. večernice, nagrade za najboljše mladinsko literarno delo minulega leta, izdano pri kateri od slovenskih ali zamejskih založb ali v samozaložbi, bo septembra na srečanju Oko besede v Murski Soboti.