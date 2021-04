Objavljen razpis za 25. večernico

Maribor, 13. aprila - Časnik Večer je objavil razpis za jubilejno, 25. večernico, nagrado za najboljše slovensko otroško in mladinsko literarno delo. Za nagrado se lahko potegujejo avtorji izvirnih pesniških, proznih in dramskih besedil za otroke in mladino, ki so izšla lani v knjižni obliki pri kateri od slovenskih založb ali v samozaložbi. Razpis je odprt do 22. maja.