V Celju letos začetek sanacije še štirih vrtčevskih igrišč

Celje, 28. julija - Ministrstvo za okolje in prostor je začelo postopek za sanacijo igrišč enote Luna Vrtca Anice Černejeve, enote Iskrica Vrtca Zarja in enote Center Vrtca Tončke Čečeve in igrišča na Savinjskem nabrežju. Rok za oddajo ponudb je 2. avgust. Vrednost javnega naročila je 718.140 evrov, so danes sporočili s celjske občine.