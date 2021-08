V veljavi novela zakona o službi v SV

Ljubljana, 7. avgusta - Veljati je začela novela zakona o službi v Slovenski vojski (SV), namenjena izboljšanju položaja pripadnikov SV. Med drugim ureja problematiko delovnega časa in počitka na mednarodnih operacijah in misijah, ureja upravne vojaške službe in posebne pravice, obveznosti in odgovornosti pripadnikov Slovenske vojske med opravljanjem te službe.