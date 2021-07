Poslanci dali zeleno luč noveli zakona o službi v Slovenski vojski

Ljubljana, 13. julija - DZ je z 51 glasovi za in 11 proti potrdil predlog novele zakona o službi v Slovenski vojski (SV), ki ureja problematiko delovnega časa in počitka na mednarodnih operacijah in misijah, ureja upravne vojaške službe in posebne pravice, obveznosti in odgovornosti pripadnikov Slovenske vojske med opravljanjem te službe.