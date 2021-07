Slovenija četrti dan iger z zlato medaljo kanuista Benjamina Savška

Tokio, 26. julija - Slovenija je četrti dan OI v Tokiu dočakala prvo zlato medaljo. S suvereno vožnjo v finalu slaloma jo je osvojil kanuist Benjamin Savšek in tako po naslovu svetovnega prvaka pred štirimi leti in evropskemu naslovu osvojil še tisto, kar mu je v bogati karieri manjkalo. Za bronom kolesarja Tadeja Pogačarja je to druga slovenska medalja v Tokiu.