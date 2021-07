Predvsem v zahodni polovici države bodo možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra in točo

Ljubljana, 26. julija - Predvsem v zahodni polovici države bodo pozno popoldne, zvečer in v prvem delu noči na torek možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra in točo. Prebivalci naj svojo lastnino umaknejo na varno, da je toča ne bo poškodovala. Tudi avtomobile naj zapeljejo pod streho, so za STA opozorili na uradu za meteorologijo Agencije RS za okolje.