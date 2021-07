Vreme: Dokaj sončno

Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33, na severozahodu okoli 25 stopinj Celzija. V torek bo na vzhodu delno jasno, drugod spremenljivo oblačno. Zlasti v zahodni in osrednji Sloveniji se bodo pojavljale plohe in nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 27 do 32, na severozahodu okoli 24 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo in četrtek bo sončno in spet bolj vroče. Ponekod bo še pihal jugozahodnik.

Vremenska slika: Nad severozahodno in delom srednje Evrope je plitvo ciklonsko območje. Od jugozahoda k nam priteka topel in še razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo večinoma sončno. Predvsem na območju Alp bodo popoldne in zvečer nastajale nevihte. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo. V torek bo spremenljivo oblačno, predvsem v krajih severno in zahodno od nas se bodo pojavljale plohe in nevihte. Več sonca bo v krajih vzhodno in južno od nas. Ob severnem Jadranu bo še pihal jugo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje ljudi sprva ugoden, popoldne ali zvečer pa se bo vremenska obremenitev nekoliko povečala. V popoldanskem času bo nekoliko povečana tudi toplotna obremenitev. V torek bo vreme predvsem v zahodni polovici države zmerno obremenilno vplivalo na ljudi, proti večeru pa bo vremenska obremenitev oslabela.