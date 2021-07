Slovenci iz Porabja spet na poti na Triglav

Monošter/Šalovci, 26. julija - Slovenci iz Porabja in njihovi prijatelji so se tudi letos odpravili na pot od "Malega Triglava" pri slovenski domačiji v vasi Andovci do najvišje slovenske gore v Julijskih Alpah. Začeli so davi, dnevno bodo prehodili okoli 40 kilometrov, na vrh Triglava pa se bodo predvidoma povzpeli zadnjega julija.

"Triglav je simbol slovenstva, ki združuje ves slovenski narod in tudi porabske Slovence povezuje z matično domovino," je na začetku pohoda dejal glavni organizator pohoda Karel Holec, predsednik Porabskega kulturnega in turističnega društva Andovci.

Udeležencem se je zahvalil, ker so se odločili za naporen pohod in dodal, da so se prvič do vrha Triglava odpravili leta 2014, saj želijo tudi s tem pokazati, da so zavedni Slovenci.

To potrjujejo tudi s skalo s Triglava, ki je postavljena na dvorišču porabske domačije v Andovcih in so jo poimenovali Mali Triglav. Okrog skale so nameščeni kamni z imeni vseh sedmih porabskih naselij, kjer živijo Slovenci.

Postanki na pohodu so načrtovani v Gornji Radgoni, Hočah, Vojniku, Motniku, Kranju in na Pokljuki, pohod pa poleg druženja prispeva tudi h krepitvi narodne zavesti in ohranjanju maternega jezika.

Ob Holcu, ki je bil na Triglavu že več kot dvajsetkrat, so soorganizatorji pohoda Državna slovenska samouprava, Zveza Slovencev na Madžarskem in madžarski narodnostni sklad Bethlen Gábor.