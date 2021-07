Jazz festival Ljubljana v 62. izdaji ponovno v celoti v živo

pripravila Tatjana Zemljič

Ljubljana, 26. julija - Po lanski hibridni izdaji bo letos v slovenski prestolnici od 28. do 31. julija 62. Jazz festival Ljubljana potekal v živo. Na 25 koncertih bodo nastopili domači in tuji glasbeniki, ki prihajajo iz 13 držav. Večina koncertov bo v Parku pri Cankarjevem domu (CD) oziroma Parku Sveta Evrope in bodo brezplačni, šest koncertov v dvoranah bo plačljivih.