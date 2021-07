Konec julija bo potekal 62. Jazz festival Ljubljana

Ljubljana, 16. julija - Park Sveta Evrope in dvorane Cankarjevega doma (CD) bodo med 28. in 31. julijem gostile 62. Jazz festival Ljubljana. Na 25 koncertih bodo nastopili basist Avishai Cohen, kitarist Teo Collori, vokalistka Mirna Bogdanović, glasbeniki iz New Yorka John Medeski, Brian Marsella, Matt Hollenberg in Kenny Grohowski, zasedbi P'Jays in Generator ter drugi.