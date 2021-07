Finančno ministrstvo pripravilo nov predlog sprememb pri DDV

Ljubljana, 25. julija - Potem ko je na julijski seji DZ predlaganim spremembam zakona o davku na dodano vrednost (DDV) zmanjkal le en glas podpore in so končale zakonodajno pot, so na ministrstvu za finance v obravnavo v vladno proceduro že poslali predlog nove novele zakona. Ta je manj obsežen kot prvotni, uveljavljen pa naj bi bil 1. januarja 2022.