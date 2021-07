Vladni predlog novele zakona o DDV brez zadostne podpore

Ljubljana, 15. julija - DZ je po prvem branju vladnega predloga novele zakona o DDV ocenil, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog so podprli poslanci SDS, NSi, SMC, DeSUS in narodnosti ter en poslanec LMŠ. Preostali poslanci LMŠ so glasovali proti, prav tako poslanci Levice, SD, SAB, SNS in nepovezane poslanske skupine. Izid glasovanja je bil 45:45.