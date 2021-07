V nemirih v ekvadorskih zaporih umrlo 27 zapornikov

Quito, 24. julija - V Ekvadorju so oblasti v petek razglasile izredno stanje, potem ko je v dveh zaporih v državi v nemirih umrlo 27 zapornikov, več pa jih je pobegnilo. Nemiri so v sredo izbruhnili v zaporu v Guayasu na jugozahodu Ekvadorja in zaporu Cotopaxi v središču države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.