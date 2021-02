Nemiri v ekvadorskih zaporih zahtevali najmanj 75 življenj

Guayaquil, 24. februarja - Nemiri, ki so v ponedeljek izbruhnili v treh ekvadorskih zaporih, so zahtevali najmanj 75 življenj, številni so bili ranjeni, med njimi pazniki in policisti. Na pomoč paznikom in policiji je priskočila ekvadorska vojska. Direktor državnih zaporov Edmundo Moncayo je dejal, da je šlo za boj za prevlado med dvema kriminalnima združbama.