Hojs ob obisku občine Škocjan o romski problematiki

Škocjan, 24. julija - Notranji minister Aleš Hojs je v petek obiskal občino Škocjan. Seznanil se je s tamkajšnjo romsko problematiko ter dosedanjimi aktivnostmi policije za izboljšanje varnosti ljudi in premoženja na območjih z romskimi naselji. Hojs je zadovoljen zaradi dialoga in aktivnosti med romsko skupnostjo in pristojnimi organi, so zapisali na ministrstvu.