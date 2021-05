Akcijska skupina Suhe krajine, Temenice in Krke z več projekti vključevanja in izobraževanja mladih, žensk, Romov in drugih

Trebnje, 25. maja - Lokalna akcijska skupina Stik, ki pokriva območja Suhe krajine, Temeniške doline in Dolenjskih Toplic, je v iztekajočem programskem obdobju končala štiri od petih projektov osveščanja, spodbujanja izobraževanja, zaposlovanja in medgeneracijskega povezovanja. Njen cilj je vključevanje in izobraževanje mladih, žensk, Romov in drugih ranljivih skupin.