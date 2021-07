Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 7.)

Ljubljana, 23. julija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o zasedanju ministrov za evropske zadeve na Brdu pri Kranju. Izpostavile so, da je po mnenju državnega sekretarja na MZZ Gašperja Dovžana med unijo in državami Zahodnega Balkana možnost za boljše sodelovanje. Poročale so tudi, da je Janez Lenarčič zavrnil očitke o sankcioniranju Slovenije.