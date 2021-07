Delo o uvedbi počitnic na Fursu (23. 7.)

Ljubljana, 23. julija - Janez Tomažič v komentarju Davčne počitnice so zanimiv eksperiment piše o uvedbi počitnic na davčni upravi, ki bodo trajale od 26. julija do vključno 13. avgusta. Avtor meni, da bi bilo s tehtno analizo sicer smiselno prečesati celotno javno upravo in opredeliti postopke, ki bi se lahko prilagodili počitniškemu obdobju.