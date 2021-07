Bakterijo zajčje mrzlice razširila deževja, NIJZ odsvetuje pitje vode iz narave na prizadetih območjih

Nova Gorica, 23. julija - V Sloveniji so letos zabeležili že 26 primerov zajčje mrzlice pri ljudeh, kar 25 na Goriškem. V minulih 15 letih so sicer v vsej Sloveniji zabeležili 29 primerov, večino na Gorenjskem in v Prekmurju. Na Goriškem pa zadnjih 20 let ni bilo primerov, pojasnjujejo na NIJZ. Odsvetujejo pitje vode iz vodnih virov v naravi na Ajdovskem in Tolminskem.