Letos največ potrjenih primerov mišje mrzlice v Idriji

Ljubljana, 23. junija - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so letos v Sloveniji zaznali porast primerov mišje mrzlice, kar se odraža tudi v večjem številu hospitalizacij in obravnav bolnikov. Letos so potrdili 213 primerov mišje mrzlice, največ, 23 oseb je zbolelo v idrijski občini.