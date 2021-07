ZN zelo zaskrbljeni zaradi humanitarnih razmer v Tigrayu

Adis Abeba/Ženeva, 23. julija - Združeni narodi so danes izrazil veliko zaskrbljenost zaradi humanitarnih razmer v severni etiopski regiji Tigray, kjer se že čutijo posledice pomanjkanja hrane in zalog. Svetovni program za hrano (WFP) je danes pozval k prostemu dostopu do Tigraya, da bi lahko s pomočjo dosegli štiri milijone ljudi, ki jim grozi lakota in potrebujejo nujno pomoč.