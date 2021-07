Svet ZN za človekove pravice o Belorusiji, Eritreji in Etiopiji

Ženeva, 14. julija - V Ženevi se danes izteka zasedanje Sveta Združenih narodov za človekove pravice, na katerem so med drugim na pobudo Evropske unije obravnavali stanje človekovih pravic v Belorusiji, Eritreji in regiji Tigray v Etiopiji. Slovenija je kot predsedujoča Svetu Evropske unije predstavila vse tri pobude, so sporočili z MZZ.